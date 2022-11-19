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متربصة بصيدلية حُجز بحوزتها أقراص مخدرة..وهذا ما تقرر في حقها..

2022/11/19 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

اذنت النيابة العمومية بسوسة1، بالإحتفاظ بمتربصة بصيدلية وتولت فتح بحث تحقيقي، بعد أن تم ضبط المعنية وبحوزتها مواد سامة مدرجة بالجدول أ، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1 والناطق الرسمي بها معز اليوسفي للديوان اف ام.

وأضاف اليوسفي، أنه تم تكليف الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة لمواصلة البحث في الموضوع، بموجب إنابة عدلية كما تقرر الابقاء على صاحبة الصيدلية بحالة سراح وإدراج طرف ثالث في التفتيش.

يشار إلى أن أعوان الفرقة المذكورة تمكنوا من ضبط الفتاة وبحوزتها نحو 3500 قرصا مخدرا مدرجا بالجدول أ.

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