إعفاء منتجات من المعاليم الجمركية..الديوانة توضح..#خبر_عاجل

أوضحت الإدارة العامة للديوانة التونسية أن بعض المواقع الإخبارية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت معطيات غير دقيقة بخصوص محتوى الأمر عدد 837 لسنة 2022 المتعلق بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد قصد دعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية

وأضافت أن القائمة الملحقة بهذا الأمر تضم بعض المنتجات التي تنتفع مكوناتها بالإعفاء من دفع الأداءات والمعاليم الديوانية على غرار مكونات الشاحنات ومكونات الدراجات النارية ومكونات بعض التجهيزات الأخرى طبق البنود التعريفية الواردة بالقائمة ذاتها.

وبيّنت الديوانة أنه عند قيام المؤسسات الصناعية بتوريد هذه المكونات قصد إدماجها وتركيبها، يجب ألاّ يكون لها مثيل مصنوع محليا.

ويذكر أنه صدر بالرائد الرسمي إعفاء لعديد المنتجات من المعاليم الديوانية ونص الأمر على إعفاء المنتجات التي ليس لها مثيل مصنّع محليا من دفع المعاليم الديوانية.