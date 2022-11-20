عاجل: مونديال قطر 2022..بشرى لأحباء كرة القدم..

أعلنت مجموعة (بي إن) الإعلامية القطرية خطتها لبث 22 مباراة مجانا من أصل 64 مباراة في كأس العالم لكرة القدم “فيفا قطر 2022” وذلك على قناة (بي إن سبورتس) المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضافت المجموعة في بيان على موقعها الإلكتروني أن الخطوة تأتي للاحتفاء بأول نسخة يستضيفها العالم العربي من البطولة موضحة أن البث المجاني يبدأ بالمباراة الافتتاحية التي تقام اليوم الأحد في استاد البيت بين الدولة المضيفة قطر والإكوادور.

وذكر البيان أن هذا يتيح للملايين من عشاق كرة القدم والعائلات في دول المنطقة الـ 24 الاستمتاع بالمواجهات الحماسية وذلك خلال البطولة المرتقبة التي تنطلق للمرة الأولى في منطقتهم والتي تعد قناة (بي إن سبورتس) الناقل الرسمي والحصري لها وتلعب دورا محوريا في تسليط الضوء عليها عالميا.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لـ (بي إن) الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محمد السبيعي قوله “يسرنا أن نتمكن من بث أبرز المباريات مجانا ليتابعها الجمهور الشغوف بكرة القدم في المنطقة، احتفالا بإحياء البطولة الشهيرة في العالم العربي”.

وأضاف السبيعي “نحرص منذ أصبحنا الناقل الرسمي لكأس العالم في قطر على استثمار جميع الفرص المتاحة لفسح المجال أمام أكبر قدر ممكن من جمهور المنطقة لمشاهدة منافسات البطولة ونؤكد التزامنا بتوفير محتوى الشبكة لأوسع شريحة ممكنة، انطلاقا من إدراكنا مدى أهمية هذه البطولة ودورها الجامع”.

وينطلق الحدث الكروي الأضخم عالميا الذي تستضيفه قطر ابتداء من اليوم الاحد ويستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا، مع توقعات بأن تشهد قطر توافد نحو 1.5 مليون مشجع من مختلف أنحاء العالم وأن يشاهد مباريات المونديال نحو 3 مليارات شخص.

وكالات