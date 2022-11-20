عاجل: قرار هام بخصوص امتحانات تلاميذ الابتدائي..

أشار الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الاساسي نبيل الهواشي، اليوم الأحد، خلال اشرافه على هيئة ادارية جهوية لقطاع التعليم الأساسي بباجة إلى مواصلة التفاوض مع وزارة التربية حول عدد من المطالب الاخرى وذلك بعد الاتفاق حول مطالب المعلمين النواب.

وأفاد نبيل الهواشي ان “غدا الاثنين سيصدر قرارا من الوزارة لتأخير امتحانات كافة تلاميذ التعليم الابتدائي”.

واكد الهواشي ان مطلب تأخير الإمتحانات هو مقترح من الجامعة لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، وفق تعبيره.

وقال الهواشي في تصريح لشمس آف آم ، ان “قرار حجب الاعداد مازال قائما”.

ويذكر أن وزير التربية كان قد قال في تصريح له أمس أن “برنامج تدارك ما فات التلاميذ من مكتسبات علمية ومعرفية على خلفية مقاطعة المعلمين النواب وخريجي علوم التربية للدروس منذ انطلاقة السنة الدراسية، جاهز، وقد تم توجيهه إلى جميع المندوبيات الجهوية للتربية للنقاش”.