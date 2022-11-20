بعد زيارة سعيد: تطورات جديدة في قضية التحقيقات في فاجعة جرجيس..

أكّد عضو لجنة الدفاع عن أهالي ضحايا حادثة جرجيس لزهر زريدات، أنّ فرقة مختصّة من القرجاني تعهّدت اليوم بالبحث والتحقيق في الحادثة لكشف كلّ أطوارها، وفق تعبيره.

وأشار في تصريح لموزاييك اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 إلى أنّ الفرقة الأمنيّة انطلقت في سلسلة من التحقيقات والسماعات بمنطقة الحرس البحري بحرجيس.

ويذكر أنّ حادثة غرق مركب هجرة سواحل جرجيس تعود إلى 21 سبتمبر وقد تمّ الاستماع لأهالي المفقودين والضحايا بحضور لجنة الدفاع حسب ما أكده لنا عضو لجنة الدفاع لزهر زريدات لموزاييك.

كما أنّ رئيس الجمهورية قد صرح لموزاييك خلال حضوره في فعاليات القمة الفرنكوفونية بجربة بوجود حقائق مدوية سيتم الكشف عنها في حادثة جرجيس.