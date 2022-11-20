بطولة الرابطة المحترفة الثانية  : النتائج والترتيب

-انفرد نادي حمام مؤقتا بصدارة المجموعة الثانية ضمن المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد فوزه اليوم في بن عروس على جاره سبورتنغ بن عروس 2-صر ورفع رصيده الى 13 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن قوافل قفصة وهلال مساكن ( 10 نقاط).

وفي ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى للجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم الاحد :

ملعب 2 مارس بصفاقس

الملعب الصفاقسي-شبيبة العمران صفر-4

ملعب خواجة المهدية

مكارم المهدية-هلال مساكن 2-1

ملعب بن عروس

سبورتينغ بن عروس-نادي حمام الانف صفر-2

الترتيب

1-نادي حمام الانف 13 5

2-قوافل قفصة 10 4

-هلال مساكن 10 5

4-شبيبة العمران 9 5

5-القلعة الرياضية 7 4

6-جمعية جربة 5 4

7-الملعب القابسي 4 4

-سبورتينغ المكنين 4 4

-مكارم المهدية 4 5

10-الترجي الجرجيسي 3 4

-سبورتينغ بن عروس 3 5

-الملعب الصفاقسي 3 5

وتقام يوم الاربعاء المقبل 23 نوفمبر الجاري بقية مقابلات الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثانية كالاتي

ملعب قابس

الملعب القابسي – القلعة الرياضية

المركب الرياضي عبد السلام كازوز بجرجيس

الترجي الجرجيسي – قواقفل قفصة

جربة حومة السوق

جمعية جربة – سبورتنغ المكنين