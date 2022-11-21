رئيسة الحكومة تؤدي زيارة لمركز “أليف” للتكنولوجيا بجربة

زارت رئيسة الحكومة نجلاء بودن مساء أمس الأحد مركز “أليف” للتكنولوجيا بمدنين الذي يقع بمنطقة الرياض بجزيرة جربة، ويعد هذا المركز الرابع من نوعه بعد مركز سليانة والكاف وباجة ضمن برنامج “أليف” لإقامة 10 مراكز في الجهات الداخلية.

وسيستفيد، وفق بلاغ اليوم الاثنين لمصالح رئاسة الحكومة ، نحو 1000 شاب من ولاية مدنين سنويا من خدمات هذا المركز لتأهيلهم وتمكينهم من فرص عمل في مجالات واعدة وإحداث المؤسسات الناشئة. كما سيقدم عدة أنشطة ثقافية للشباب والجمعيات عبر ما يوفره من فضاءات شاسعة بالنظر إلى مساحة المركز التي تقدر بنحو 6600 متر مربع.

واطلعت رئيسة الحكومة خلال الزيارة على مكونات المركز ومحتوياته والتجهيزات الموضوعة على ذمة المتكونين كما استمعت إلى عرض قدمه رئيس مؤسسة تونس للتنمية بدر الدين وايلي حول الطرق البيداغوجية المعتمدة لتأهيل طالبي الشغل من أجل ادماجهم في الحياة المهنية وتيسير بعث المشاريع وتحفيز المبادرة الذاتية.

واعتبرت رئيسة الحكومة أن هذا المركز يمثل نموذجا للشراكة الحقيقية والمثمرة بين المجتمع المدني ممثلا في مؤسسة تونس للتنمية من ناحية، والدولة من ناحية أخرى، من أجل تحقيق الأهداف التنموية.

وتخصص مراكز “أليف” لتكوين وتأهيل الشباب من طالبي الشغل في مهن دقيقة وواعدة من خلال برنامج تدريبي موجه في اللغات والتواصل وتطوير البرمجيات والتسويق الرقمي، وذلك من خلال شراكة متميزة وفريدة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، ودعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.