بلاغ هام لشركة “ستار” للتأمين..

جدّ اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 على الساعة الرابعة بعد الزوال، بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين ستار، حادث بحديقة شارع باريس (حديقة قابس) على مستوى نهج الرصافة تمثّل في سقوط جزء كبير من أغصان شجرة عملاقة تتواجد بجانب سياج الشركة في وسط الطريق ومن ألطاف الله أن هذا الحادث لم يخلف أية خسائر بشرية أو مادية تذكر.

وقد بادرنا بإعلام المصالح المختصة لاتخاذ ما يلزم وخاصة مصالح الحماية المدنية التي سجلت عدم حصول أية أضرار وقمنا في الإبان بتكليف الشركة التي نتعامل معها والمتعهدة بالعناية بالحديقة لرفع أغصان الشجرة من الطريق وإعادة السير العادي للسيارات والمارة.

وفي هذا الإطار تؤكد الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين ستار أنها تحرص بصفة دورية على تشذيب والعناية بهذا النوع من الأشجار العتيقة وأنها ستعزز كامل جهودها بالتنسيق مع بلدية تونس لتدعيم الإجراءات الوقائية لتفادي هذا النوع من الحوادث خاصة مع خصوصية فصل الشتاء والظروف المناخية المترتبة عنه .