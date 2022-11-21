بداية أسبوع إيجابية لبورصة تونس

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وكان سهم حنبعل للإيجار المالي الأفضل أداء وسجل زيادة في قيمته بنسبة 4،1 بالمائة وأنهى الحصّة عند سعر 4،290 دينار دون تحقيق أي معاملات.

وسجل سهم البنك الوطني الفلاحي بداية أسبوع جميلة وارتفعت قيمته بنسبة 3،1 بالمائة (9،050 دينار) مع جذب معاملات بحجم 522 ألف دينار ما يعادل 9 بالمائة من المعاملات الجملية للحصّة. وقد تمكّن السهم من تحسين أدائه بنسبة 31 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

وفقد، في المقابل سهم مونوبري نسبة 5،5 بالمائة من سعره وأقفل عند 5،800 دينار.

وتقهقر سهم لاندور بنسبة 3،2 بالمائة وبلغ سعره 6 دنانير. وتمكّن السهم من تحقيق مبادلات بحجم 472 ألف دينار.

وكان سهم “سمارت تونس”، الذي تراجع بنسبة 2،8 بالمائة (19،910 دينار)، الأكثر تبادلا خلال الحصّة بجذبه معاملات بقيمة 967 ألف دينار.