عاجل: هذا ما قرره القضاء الإيطالي في حق طفلة الأربع سنوات التي وصلت إلى لامبادوزا في عمليّة حرقة..

أذن القضاء الإيطالي للمندوب العام لحماية الطفولة بتونس اليوم الاثنين، بتسلّم طفلة الأربع سنوات التي وصلت إلى التراب الإيطالي في عمليّة هجرة غير نظاميّة، وفق ما أفادت به وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها.

وأكدت الوزارة أنه بناء على هذا الحكم القضائي الايطالي سيتم استكمال الإجراءات اللازمة لتأمين عودة الطفلة وتسليمها إلى أسرتها.

وكانت تونس قامت بإرسال المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي إلى إيطاليا لاستعادة طفلة كانت وصلت إلى جزيرة لامبيدوزا دون مرافقة عائلية ضمن رحلة هجرة غير نظامية، وبتشكيل خلية أزمة يوم 21 أكتوبر الماضي تضم وزارات العدل والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قصد اتخاذ الاجراءات الضرورية لاستعادة الطفلة من إيطاليا.

وكلفت وزارة الأسرة المندوب العام لحماية الطفولة بالتنقّل يوم 22 أكتوبر 2022، إلى مدينة “بالارمو” الإيطاليّة للتنسيق مع المصالح القنصلية التونسية في “بالارمو” والسلطات الايطالية قصد التعهّد الميدانيّ بالطفلة وضمان مراعاة مصلحتها الفضلى وإتمام الإجراءات والتدابير لتأمين عودتها إلى أرض الوطن.