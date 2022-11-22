كاس العالم 2022: نتائج وبرنامج المقابلات

في ما يلي برنامج ونتائج مقابلات كاس العالم لكرة القدم التي تحتضنها قطر من 20 نوفمبر الى 18 ديسمبر 2022:
(توقيت تونس)
الاحد 20 نوفمبر
المجموعة الاولى
س 17 – قطر – الاكوادور 0-2
الاثنين 21 نوفمبر
المجموعة الثانية
انقلترا – ايران 6-2
المجموعة الاولى
– السنيغال – هولندا 0-2
المجموعة الثانية
الولايات المتحدة الامريكية – بلاد الغال 1-1
اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر
المجموعة الثالثة
س 11 – الارجنتين – العربية السعودية
المجموعة الرابعة
س 14 – الدنمارك – تونس
المجموعة الثالثة
س 17 – المكسيك – بولونيا
المجموعة الرابعة
س 20 – فرنسا – استراليا
الاربعاء 23 نوفمبر
المجموعة السادسة
س 11 – المغرب – كرواتيا
المجموعة الخامسة
س 14 – المانيا – اليابان
المجموعة الخامسة
س 17 – اسبانيا – كوستاريكا
المجموعة السادسة
س 20 – بلجيكا – كند
الخميس 24 نوفمبر
المجموعة السابعة
س 11 – سويسرا – الكامرون
المجموعة الثامنة
س 14 – الاوروغواي – كوريا الجنوبية
المجموعة الثامنة
س 17 – البرتغال – كندا
المجموعة السابعة
س 20 – البرازيل – السويد
الجمعة 25 نوفمبر
المجموعة الثانية
س 11 – بلاد الغال – ايران
المجموعة الاولى
س 14 – قطر – السنيغال
المجموعة الاولى
س 17 – هولندا – الاكوادور
المجموعة الثانية
س 20 – انقلترا – الولايات المتحدة
السبت 26 نوفمبر
المجموعة الرابعة
س 11 – تونس – استراليا
المجموعة الثالثة
س 14 – بولونيا – العربية السعودية
المجموعة الرابعة
س 17 – فرنسا – الدنمارك
المجموعة الثالثة
س 20 – الارجنتين – المكسيك
الاحد 27 نوفمبر
المجموعة الخامسة
س 11 – اليابان – كوستاريكا
المجموعة السادسة
س 14 – بلجيكا – المغرب
المجموعة السادسة
س 17 – كرواتيا – كندا
المجموعة الخامسة
س 20 – اسبانيا – المانيا
الاثنين 28 نوفمبر
المجموعة السابعة
س 11 – الكامرون – صربيا
المجموعة الثامنة
س 14 – كوريا الجنوبية – غانا
المجموعة السابعة
س 17 – البرازيل – سويسرا
المجموعة الثامنة
س 20 – البرتغال – – الاوروغواي
الثلاثاء 29 نوفمبر
المجموعة الاولى
س 16 – الاكوادور – السنيغال
س 16 – هولندا – قطر
المجموعة الثانية
س 20 – ايران – الولايات المتحدة
س 20- بلاد الغال – انقلترا
الاربعاء 30 نوفمبر
المجموعة الرابعة
س 16 – تونس – فرنسا –
س 16- – استراليا – الدنمارك
المجموعة الثالثة
س 20 – بولونيا – الارجنتين –
س 20 – العربية السعودية – المكسيك
الخميس 1 ديسمبر
المجموعة السادسة
س 16
كرواتيا – بلجيكا
س 16- – كندا – المغرب
المجموعة الخامسة
س 20 – اليابان – اسبانيا
س 20- كوستاريكا – المانيا
الجمعة 2 ديسمبر
المجموعة الثامنة
س 16 – كوريا الجنوبية – البرتغال
س 16 – غانا – الاوروغواي
المجموعة السابعة
س 20 – صربيا – سويسرا
س 20 – الكامرون – البرازيل
ايام 3 و4 و5 و6 ديسمبر – مقابلات الدور ثمن النهائي
يوما 9 و10 ديسمبر – مقالات الدور ربع النهائي
يوما 13 و14 ديسمبر – الدور نصف النهائي
يوم 17 ديسمبر – المقابلة التريبية من اجل المركز الثالث
يوم 18 ديسمبر – – المباراة النهائية