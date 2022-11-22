كاس العالم 2022: نتائج وبرنامج المقابلات

في ما يلي برنامج ونتائج مقابلات كاس العالم لكرة القدم التي تحتضنها قطر من 20 نوفمبر الى 18 ديسمبر 2022:

(توقيت تونس)

الاحد 20 نوفمبر

المجموعة الاولى

س 17 – قطر – الاكوادور 0-2

الاثنين 21 نوفمبر

المجموعة الثانية

انقلترا – ايران 6-2

المجموعة الاولى

– السنيغال – هولندا 0-2

المجموعة الثانية

الولايات المتحدة الامريكية – بلاد الغال 1-1

اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر

المجموعة الثالثة

س 11 – الارجنتين – العربية السعودية

المجموعة الرابعة

س 14 – الدنمارك – تونس

المجموعة الثالثة

س 17 – المكسيك – بولونيا

المجموعة الرابعة

س 20 – فرنسا – استراليا

الاربعاء 23 نوفمبر

المجموعة السادسة

س 11 – المغرب – كرواتيا

المجموعة الخامسة

س 14 – المانيا – اليابان

المجموعة الخامسة

س 17 – اسبانيا – كوستاريكا

المجموعة السادسة

س 20 – بلجيكا – كند

الخميس 24 نوفمبر

المجموعة السابعة

س 11 – سويسرا – الكامرون

المجموعة الثامنة

س 14 – الاوروغواي – كوريا الجنوبية

المجموعة الثامنة

س 17 – البرتغال – كندا

المجموعة السابعة

س 20 – البرازيل – السويد

الجمعة 25 نوفمبر

المجموعة الثانية

س 11 – بلاد الغال – ايران

المجموعة الاولى

س 14 – قطر – السنيغال

المجموعة الاولى

س 17 – هولندا – الاكوادور

المجموعة الثانية

س 20 – انقلترا – الولايات المتحدة

السبت 26 نوفمبر

المجموعة الرابعة

س 11 – تونس – استراليا

المجموعة الثالثة

س 14 – بولونيا – العربية السعودية

المجموعة الرابعة

س 17 – فرنسا – الدنمارك

المجموعة الثالثة

س 20 – الارجنتين – المكسيك

الاحد 27 نوفمبر

المجموعة الخامسة

س 11 – اليابان – كوستاريكا

المجموعة السادسة

س 14 – بلجيكا – المغرب

المجموعة السادسة

س 17 – كرواتيا – كندا

المجموعة الخامسة

س 20 – اسبانيا – المانيا

الاثنين 28 نوفمبر

المجموعة السابعة

س 11 – الكامرون – صربيا

المجموعة الثامنة

س 14 – كوريا الجنوبية – غانا

المجموعة السابعة

س 17 – البرازيل – سويسرا

المجموعة الثامنة

س 20 – البرتغال – – الاوروغواي

الثلاثاء 29 نوفمبر

المجموعة الاولى

س 16 – الاكوادور – السنيغال

س 16 – هولندا – قطر

المجموعة الثانية

س 20 – ايران – الولايات المتحدة

س 20- بلاد الغال – انقلترا

الاربعاء 30 نوفمبر

المجموعة الرابعة

س 16 – تونس – فرنسا –

س 16- – استراليا – الدنمارك

المجموعة الثالثة

س 20 – بولونيا – الارجنتين –

س 20 – العربية السعودية – المكسيك

الخميس 1 ديسمبر

المجموعة السادسة

س 16

كرواتيا – بلجيكا

س 16- – كندا – المغرب

المجموعة الخامسة

س 20 – اليابان – اسبانيا

س 20- كوستاريكا – المانيا

الجمعة 2 ديسمبر

المجموعة الثامنة

س 16 – كوريا الجنوبية – البرتغال

س 16 – غانا – الاوروغواي

المجموعة السابعة

س 20 – صربيا – سويسرا

س 20 – الكامرون – البرازيل

ايام 3 و4 و5 و6 ديسمبر – مقابلات الدور ثمن النهائي

يوما 9 و10 ديسمبر – مقالات الدور ربع النهائي

يوما 13 و14 ديسمبر – الدور نصف النهائي

يوم 17 ديسمبر – المقابلة التريبية من اجل المركز الثالث

يوم 18 ديسمبر – – المباراة النهائية