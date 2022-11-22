عاجل: هذا موعد صرف الجرايات والزّيادات للمتقاعدين..

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2022/11/22 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلن الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي كافّة منظوريه المنتفعين بجرايات، أنّه سيتمّ صرف جرايات شهر نوفمبر 2022 الخميس 24 نوفمبر 2022.

ووفق بلاغ صادر عن الصندوق ستشمل جراية شهر نوفمبر الجاري الزّيادات النّاجمة عن الترفيع في الأجر الأدنى المهني المضمون بالنسبة لأنظمة العملة الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، وذلك بمفعول رجعي بداية من شهرأكتوبر 2022، وبالتّالي سينتفع أصحاب هذه الجرايات بمقدار جراية شهر نوفمبر 2022 العاديّة، يضاف إليها الزّيادة المذكورة بعنوان هذا الشّهر والمتخلّدات بعنوان شهر أكتوبر 2022.

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