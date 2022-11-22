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عاجل: الباندا “سهيل وثريا” تتوقّع الفائز في مباراة تونس والدنمارك..

2022/11/22 أهم الأخبار, المصدر, رياضة

يستهل المنتخب التونسي مشوارة في كأس العالم بمواجهة الدنمارك اليوم الثلاثاء، على ملعب المدينة التعليمية، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

وتوقع ثنائي الباندا الشهير سهيل وثريا الفائز منهما، في فيديو نشرته شبكة “بي إن سبورتس” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فوز المنتخب التونسي على نضيره الدنماركي.

ويذكر أن البندا كانت قد توقعت فوز الإكوادور أمام قطر في مباراة الافتتاح، يوم الأحد الماضي.

واقتحمت الحيوانات عالم توقعات كرة القدم في السنوات الأخيرة، حيث كان الأخطبوط “بول” الظاهرة الأبرز، في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

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