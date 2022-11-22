خطير: نقل العديد من الأطفال الى قسم الانعاش بسبب بكتيريا “شيغيلا”..#خبر_عاجل

أكدت الدكتور ايمان بالحاج، استاذة مبرزة في طب الاطفال،نقل عديد الاطفال الى اقسام الانعاش جراء الاصابة بكتيريا شيغيلا، خلال الاسابيع الاخيرة.

واوضحت بالحاج، في تصريح لاذاعة شمس اف ام اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، ان هذه البكتيريا تسبب اسهالا شديدا وارتفاعا في حرارة الجسم ما يتسبب في نقص حاد في المياه في جسم المصاب.

واضافت ان بعض الحالات تستوجب علاجا مكثفا بالسيروم، ما ينتج عنه قصور في القلب او قصور كلوي، ما ستوجب تدخل اطباء الانعاش.

وشددت الدكتورة على ضرورة الوقاية من خلال غسل الايدي بالماء والصابون لتجنب نقل ابكتيريا، مع استعمال مصادر المياه المراقبة، والتوجه الى الطبيب ما ان تتم ملاحظة اي اعراض اسهال او ارتفاع في حرارة الجسم.