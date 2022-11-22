هيئة الإنتخابات ترفع شكاية عن كل تدوينة لبن سلامة..

بث مباشر لمباراة تونس والدنمارك..#كأس_العالم_قطر_2022

تطاوين: رياح رملية عاتية تتسبب في انقطاعات في شبكة الكهرباء والحماية المدنية تحذر مستعملي الطريق

عاجل: هذه التشكيلة الرسمية لتونس أمام الدنمارك..

خطير: نقل العديد من الأطفال الى قسم الانعاش بسبب بكتيريا “شيغيلا”..#خبر_عاجل

2022/11/22 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكدت الدكتور ايمان بالحاج، استاذة مبرزة في طب الاطفال،نقل عديد الاطفال الى اقسام الانعاش جراء الاصابة بكتيريا شيغيلا، خلال الاسابيع الاخيرة.

واوضحت بالحاج، في تصريح لاذاعة شمس اف ام اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، ان هذه البكتيريا تسبب اسهالا شديدا وارتفاعا في حرارة الجسم ما يتسبب في نقص حاد في المياه في جسم المصاب.

واضافت ان بعض الحالات تستوجب علاجا مكثفا بالسيروم، ما ينتج عنه قصور في القلب او قصور كلوي، ما ستوجب تدخل اطباء الانعاش.

وشددت الدكتورة على ضرورة الوقاية من خلال غسل الايدي بالماء والصابون لتجنب نقل ابكتيريا، مع استعمال مصادر المياه المراقبة، والتوجه الى الطبيب ما ان تتم ملاحظة اي اعراض اسهال او ارتفاع في حرارة الجسم.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn