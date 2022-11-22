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وزارة الصحة: تسجيل حالتي وفاة و192 إصابة جديدة بكورونا خلال الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر

2022/11/22 1-نوع, أخبار, المصدر مع وات, مجتمع


سجلت وزارة الصحة خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 نوفمبر الجاري، وفاة شخصين وإصابة 192 جديدة بفيروس كورونا، وذلك بنسبة 7,9 بالمائة من التحاليل الإيجابية.

وأفادت الوزارة في بلاغها الدوري حول الحالة الوبائية في البلاد، أن عدد الحالات الجديدة بالمستشفيات والمصحات الخاصة خلال نفس الفترة بلغ 10 حالات في حين وصل عدد المتعافين إلى 100 متعاف.

ووصل العدد الجملي للوفيات منذ بداية الجائحة في تونس وإلى حدود 20 نوفمبر الجاري، 29 ألفا و268 حالة وفاة.

ويذكر أن عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح المضاد لكورونا في تونس بلغ 6 ملايين و395 ألف شخص إلى حدود يوم الاثنين 21 نوفمبر 2022.

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