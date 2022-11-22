هذا ما قاله المدرب نور الدين بوفالغة عن مباراة تونس والدنمارك..

قال المدرب التونسي نور الدين بوفالغة ان المنتخب الوطني قدم مباراة طيبة اليوم امام الدنمارك وخرج بتعادل معنوي هام 0-0 مضيفا ان الفريق توفق بفضل حسن تمركز اللاعبين في وضع الدنماركيين في موقف صعب وحرمهم من اللعب بطريقتهم مشيرا الى ان المنتخب التونسي كان موفقا من الناحية التكتيكية معربا عن امله في ان يؤكد الفريق حسن ادائه في المباراة المقبلة مع استراليا ضمن الجولة الثانية من الدور الاول لمونديال قطر 2022 في سياق تكتيكي مغاير .

وشدد بوفالغة المدرب التونسي عضو الاطار الفني لمنتخب الامارات المكلف بالتحليل الفني ومتابعة اداء الفرق المنافسة في تصريح لوكالة (وات) مساء اليوم على ان منتخب الدنمارك وجد صعوبة في فك رموز خطة لعب المنتخب التونسي معتبرا ان منتخب الدنمارك اخطا في عدم خوض مقابلات تحضيرية مع فرق شبيهة في ادائها بالمنتخب التونسي وذلك للتكيف اكثر مع طريقة لعب منتخب نسور قرطاج.

وقال ان منتخب الدنمارك اعتمد خطة لعب 2/5/3 في بداية المباراة لتتحول لاحقا الى 4-3-3 عندما بحث عن التقدم من مناطقه بحثا عن التسجيل مشيرا الى ان الدنماركيين اختاروا في بداية المباراة ترقب لاعبي المنتخب التونسي في مناطقهم وصنع هجومات مرتدة في الشوط الاول .وكانت محاولاتهم خطيرة . كما بحثوا عن التهديف من الكرات الثابتة لكن خطي الدفاع والوسط للمنتخب التونسي نجحا في شل محاولات الدنماركيين مضيفا ان ضغط المنتخب التونسي على منتخب الدنمارك في مناطقه اربك المنتخب الدنماركي الذي وجد صعوبة في الخروج بالكرة من مناطقه

واشار الى ان منتخب الدنمارك استحوذ في الشوط الثاني على الكرة لكن دون فاعلية واضطر للعب كرات طويلة بعد تراجع المنتخب التونسي الى مناطقه وغلق المنافذ امامه مؤكدا ان المنتخب الوطني لعب بشكل متوازن ودافع بشكل جيد فيما كان الاداء الهجومي يفتقر الى النجاعة وقد كان المنتخب امام فرصة هامة للتهديف وهي الابرز من خلال محاولة عصام الجبالي الذي رفع الكرة بالحارس الدنماركي دون ان يوفق في مغالطته .

كما لاحظ بوفالغة ان التغييرات التي اجراها المدرب جلال القادري في اواخر المباراة لم يكن لبعضها موجب حيث ان الدخول المكثف للاعبين أربك دفاع الفريق في وقت كان فيه المنتخب مسيطرا على الموقف