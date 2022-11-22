اول تصريح لعيسى العيدوني بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في مباراة الدنمارك..

أعرب عيسى العيدوني لاعب المنتخب التونسي عن سعادته بحصوله على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب نسور قرطاج أمام الدنمارك اليوم الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الاول لكأس العالم 2022 التي انتهت على نتيجة التعادل السلبي.

وقال العيدوني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن مصدر سعادته هو النتيجة الإيجابية التي خرج بها المنتخب التونسي من المباراة رغم أن تركيزهم كان على الفوز ولكن ذلك لم يتحقق لافتا إلى أن التعادل أمر إيجابي لهم كلاعبين بأن يستهلوا مشوارهم بنقطة مهمة في انتظار المباراتين المقبلتين أمام أستراليا وفرنسا.

وأكد أن المنتخب التونسي يتميز بروح عالية وجميع لاعبيه حريصون على أن يكون المنتخب في أفضل مظهر فني له مقدما الشكر لزملائه اللاعبين على أدائهم المسؤول داخل الملعب مضيفا أن جائزة أفضل لاعب تحققت بتعاون زملائه.

واشار لاعب ارتكاز فرينكفاروس المجري الى أن المنتخب التونسي سيكون مميزا في النسخة الحالية من كأس العالم بعد أن حصل على دعم معنوي كبير بالتعادل ودعم جماهيري سيكون له أثره الكبير في المباراتين المقبلتين.

وأضاف أنهم سيعملون مع المدرب على الفعالية من أجل حسم المباراة المقبلة وتسجيل الأهداف.