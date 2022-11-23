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مالكو مانشستر يونايتد الإنقليزي يدرسون بيع النادي بعد ساعات من رحيل رونالدو

2022/11/23 أخبار, المصدر مع وات, رياضة


أعلن مالكو مانشستر يونايتد الإنقليزي أنهم يدرسون بيع النادي.

وذكر مجلس إدارة النادي، في بيان، أن المجلس سينظر في جميع البدائل الاستراتيجية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في النادي أو البيع أو الصفقات الأخرى.

وتملك عائلة غلايزرز الأمريكية النادي منذ عام 2005، لكن غياب الفريق عن منصات التتويج وتراجع مردوده على أرض الملعب، لا سيما في السنوات التسع الأخيرة، واحتجاجات المشجعين المتكررة، دفع النادي لإصدار هذا البيان الذي يأتي بعد ساعات من إعلان الفريق رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو “باتفاق متبادل وبمفعول فوري”، وذلك على خلفية تصريحات رونالدو واتهامه مسؤولي النادي بعدم اهتمامهم بالنجاح الرياضي وتطوير البنية التحتية للفريق.

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