الفيفا يفتح تحقيقا بشأن هتافات جماهير الإكوادور المعادية للمثليين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أنه بدأ إجراءات تأديبية ضد الإكوادور بسبب هتافات معادية للمثليين صدرت عن مشجعيها في المباراة الافتتاحية لكأس العالم.

وكادت الإكوادور أن تستبعد من البطولة بعد أن اشتكت الشيلي من أنها أشركت لاعبا غير مؤهل في تصفيات كأس العالم.

وتم تغريمها وخصم نقاط من رصيدها في تصفيات كأس العالم المقبلة لكن سُمح لها بالمنافسة في قطر.

واستُبعد اللاعب بايرون كاستيو من التشكيلة لتجنب المزيد من الجدل.

وفي مباراة الإكوادور الافتتاحية ضد قطر يوم الأحد رددت بعض جماهيرها هتافات معادية للشيلي تنطوي على عبارات مهينة للمثليين.

وقال الفيفا في بيان في وقت متأخر أمس الثلاثاء مستشهدا بالمادة 13 من لوائح الانضباط “بدأت لجنة الانضباط بالفيفا إجراءات ضد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم بسبب هتافات الجماهير الإكوادورية”.

وتشمل العقوبات المحتملة في القانون خوض مباراة دون جمهور أو حظر اللعب في ملعب معين. ولم يصدر على الفور أي رد من اتحاد كرة القدم في الإكوادور.