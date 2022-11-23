تطورات جديدة في قضية طفلة الأربع سنوات التي وصلت الى لامبادوزا في عملية حرقة..

في متابعة لآخر مستجدات قضية طفلة الأربع سنوات التي وصلت الى “لامبادوزا” في عملية هجرة غير شرعية أكّد مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي لمحاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 أن السلطات الإيطالية مكّنت الطفلة من الاتصال بعائلتها يوميا وذلك لتحقيق استقرارها النفسي.

وأضاف فريد بن جحا في تصريح لموزاييك أن القضاء الإيطالي تأكد له أن علاقة الطفلة بعائلتها كانت وثيقة جدا وأبدت رغبة ملحة في الالتحاق بعائلتها، متابعا ” ثبت أن الطفلة تعاني من أزمة انزواء نفسي بسبب عدم رؤية عائلتها وبالنسبة للقضاء الإيطالي فإنه لا وجود لأي خطر يهدد مصلحتها في الرجوع إلى بلد المنشأ واعتبر أن بقاءها سيعكر حالتها النفسية .. كما اعتبر أن الأزمة النفسية تعكرت بسبب ما عاشته خلال الهجرة غير النظامية..”

ولفت إلى أن القضاء الإيطالي أقر في حكمه أن مصلحة الطفلة الفضلى تكمن في عودتها للتراب التونسي، وأمر في هذا الإطار بالشروع فوريا بإجراءات عودتها إلى بلد المنشأ، وسيتم تسليم البنت هذا الأسبوع للمندوب العام للأسرة ومنه إلى عائلتها.