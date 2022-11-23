فظيع: عشرينية تتخلص من مولودها بطريقة بشعة..#خبر_عاجل

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1 بفتح بحث تحقيقي ضد فتاة عشرينية من أجل إرتكاب جريمة قتل لمولودتها بمجرد ولادتها بطريقة بشعة وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية سوسة 1 معز بن عبد الله اليوسفي.

وتفيد تفاصيل القضية وفق ما اكده مصدر أمني لاذاعة موزاييك أن وحدات فرقة الشرطة العدلية سوسة الجنوبية عثرت على جثة رضيع حديث الولادة من جنس الإناث ملقاة بإحدى مزارع التين الشوكي بجهة مساكن.

وأوضح المصدر نفسه أن الفتاة توجهت إلى أحد المستشفيات بسوسة بعد أن تعكرت حالتها الصحية وبمجرد فحصها تبين أنها حديثة الوضع، لافتا إلى أن الأخيرة أنجبت خارج إطار الزواج.

وقد أجرى أعوان الفرقة المذكورة التحريات والأبحاث اللازمة والتي خلصت إلى إقدام الأم على جريمة قتل طفلتها لإخفاء عملية الولادة.