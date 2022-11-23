مفزع: هذا عدد الاصابات بجرثومة “شيغيلا” في تونس..

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تحذير: جرثومة “شيغيلا” تشكل خطرا على هؤولاء..

2022/11/23 أهم الأخبار, مجتمع, هاجر كريمي

تم تسجيل أول حالة وفاة لطفلة عمرها 8 سنوات في تونس بجرثومة “شيغيلا” (shigella) (وتعرف أيضا باسم الشيغلا أو شيغيلة) هي مجموعة من البكتيريا التي تسبب داء الشيغيلات (Shigellosis).

وجرثومة “شيغيلا” هي عدوى بكتيرية تصيب بطانة الأمعاء، وذلك وفقا لقاعدة بيانات “ميدلاين بلاس” (medlineplus) التابعة للمكتبة الوطنية الأميركية للطب.

ماهي أعراضها ومن هي الفئة المستهدفة بها أكثر والتي تشكل خطرا على حياتها؟

*الأعراض :

-ألم حاد ومفاجئ في البطن أو تقلصات.

-حمى حادة.

-دم أو مخاط أو صديد في البراز.

-آلام في المستقيم.

-غثيان.

-قيء.

-إسهال مائي ودموي.

-الشعور بالحاجة إلى إخراج البراز حتى عندما تكون الأمعاء فارغة.

خطر على حياة هؤولاء:

يمكن أن تكون العدوى خفيفة وتختفي من تلقاء نفسها، وعادة ما يتعافى معظم الأشخاص تماما، باستثناء الأطفال الذين يعانون سوء التغذية والذين يعانون ضعفا في جهاز المناعة.

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