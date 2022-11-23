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عاجل: تسجيل أول اصابة “بشيغيلا” في هذه الولاية..

2022/11/23 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

تم تسجيل أول اصابة بجرثومة “شيغيلا” بولاية القيروان وذلك وفق ما أكدته الدكتورة راضية الدبغي الجودي كاهية الصحة الاساسية بالادارة الجهوية للصحة بالقيروان.

وبينت المتحدثة في تصريح لاذاعة صبرة اف ام اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 انه تم ورود اعلام بحالة اصابة بجرثومة شيغيلا بولاية القيروان ويجري حاليا اجراء المتابعة الطبية لهذه الحالة والتحري بخصوصها .

وجددت الدكتورة الدبغي دعوتها للمواطنين وخاصة الأولياء للعناية بالنظافة ودعت إلى الإلتزام الدائم بغسل اليدين خاصة لدى الأطفال بعد الخروج من دورات المياه.

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