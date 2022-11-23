بنزرت: تحرير 1390 مخالفة إقتصادية من مطلع سبتمبر المنقضي إلى غاية 20 نوفمبر الجاري

شهدت الفترة المتراوحة بين مطلع شهر سبتمبر المنقضي و20 نوفمبر الجاري، تنفيذ 7923 عملية مراقبة إقتصادية بمختلف معتمديات ولاية بنزرت أفضت إلى تحرير 1390 مخالفة أغلبها في قطاعات الخضر والغلال، والمواد الغذائية، واللحوم والدواجن، والمخابز والمرطبات، والمواد المدرسية، والتبغ والفواكه الجافة، والمقاهي والمطاعم، بحسب المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

وأضاف البجاوي، في تصريح، اليوم الأربعاء، لـ”وات”، أنّه تم اتخاذ عدد من العقوبات الإدارية التكميلية على غرار طلب سحب رخصة لبيع منتوجات الإختصاص (تبغ) بغار الملح من أجل الترفيع المشط في للأسعار، وإقتراح توقيف حصة تزود 3 مزودي أعلاف إستراتيجية بسبب الإتجار في مادة مدعّمة بطرق تخالف التراتيب الجاري بها العمل بسجنان، وإقتراح غلق 4 محلات تجارية لبيع الخضر والغلال وبيع المواد الغذائية بالتفصيل .

وأوضح أن عمليات المراقبة الاقتصادية أفضت إلى حجز عدّة منتوجات إستهلاكية أهمّها 21.75 طنّا من الفرينة المدعّمة، و43 طنّا من البطاطا، و 7.65 طنّا من السكر السائب، و 1279 لترا من الزيت النباتي غير المدعم، و 49 علبة تبغ، و 555 كراسّا مدرسيّا و مواد مدرسية، و06 أطنان من السداري، و47 لترا من الحليب نصف دسم.

من جهة أخرى، تناولت اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار والتصدي للاحتكار ومقاومة التهريب والانتصاب الفوضوي ببنزرت، في اجتماعها الدوري الملتئم اليوم بمقر الولاية، وضعية التزويد والتزوّد بمختلف المواد الاستهلاكية، ووضعية الأسعار، الى جانب برنامج المراقبة الاقتصادية ومجمل النتائج المحقّقة في هذا الجانب، والإجراءات العملية التي المتخذة للحدّ من مظاهر الانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية.

وتمّت بالمناسبة دعوة مختلف المصالح الرقابية المكلفة صلب اللجنة إلى رفع نسق الحملات الرقابية الجهوية والمشتركة الدورية وغير المعلنة لمختلف الفضاءات المفتوحة للعموم، مع مواصلة العمل على الحد من مزيد انتشار مظاهر التجارة الموازية والانتصاب الفوضوي.