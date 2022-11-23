على خلفية “مساندته” لقيس سعيّد: الحزب الدستوري الحر يوجّه مراسلة “لماكرون”..

تحذير: جرثومة “شيغيلا” تشكل خطرا على هؤولاء..

حادث مرور خطير..وهذه حصيلة القتلى والجرحى..#خبر_عاجل

فظيع: عشرينية تتخلص من مولودها بطريقة بشعة..#خبر_عاجل

قانون المالية التعديلي لسنة 2022: عجز الميزانية يبلغ قيمة 9،7 مليار دينار

2022/11/23 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

صدر قانون المالية التعديلي لسنة 2022، الإربعاء، بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة في عدده 127بتاريخ 23 نوفمبر 2022.

وبحسب المرسوم عدد 69 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2022 فإنّ عجز ميزانية الدولة لسنة 2022 بلغ 9،7 مليار دينار في ما تجاوزت النفقات قيمة 50،9 مليار دينار في حين لم تتجاوز مداخيل ميزانية الدولة 41،3 مليار دينار.

وتأتت هذه المداخيل، أساسا، من المداخيل الجبائية، التّي قدّرت قيمتها ب36 مليار دينار. ولم تتخط المداخيل غير الجبائية والهبات على التوالي قيمة 3،9 مليار دينار و1،1 مليار دينار.

يذكر أنّ ميزانية الدولة لسنة 2022 تمّ ضبطها في حدود 57،291 مليار دينار ضمن قانون المالية للسنة ذاتها.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn