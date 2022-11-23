الخطوط التونسيّة تستعيد نشاطاها بمطار لندن غاتويك هذا الشتاء

أعلنت “الخطوط التونسيّة”، الإربعاء، استعادة نشاطها بمطار لندن غاتويك، هذا الشتاء، بمعدل رحلتين أسبوعيّا يومي الإثنين والخميس.

ويمر عدد رحلات الناقلة نحو / من مطار لندن هيثرو من رحلتين اسبوعيا إلى أربع رحلات ويتعلّق الأمر بأيّام الثلاثاء والجمعة والسبت والأحد اعتبارا من يوم 9 ديسمبر 2022، وفق ما أكدّته الشركة.

وبإمكان المسافرين إلى ومن لندن الاتصال بوكالة الخطوط التونسيّة بلندن (442088341055 +) أو على رقم النداء (انطلاقا من تونس : 81107777 /ومن خارج تونس: 2016 70103700 / 216 70101300) أو على العنوان الإلكتروني : callcenter@tunisair.com.tn