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الخطوط التونسيّة تستعيد نشاطاها بمطار لندن غاتويك هذا الشتاء

2022/11/23 أخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت “الخطوط التونسيّة”، الإربعاء، استعادة نشاطها بمطار لندن غاتويك، هذا الشتاء، بمعدل رحلتين أسبوعيّا يومي الإثنين والخميس.

ويمر عدد رحلات الناقلة نحو / من مطار لندن هيثرو من رحلتين اسبوعيا إلى أربع رحلات ويتعلّق الأمر بأيّام الثلاثاء والجمعة والسبت والأحد اعتبارا من يوم 9 ديسمبر 2022، وفق ما أكدّته الشركة.

وبإمكان المسافرين إلى ومن لندن الاتصال بوكالة الخطوط التونسيّة بلندن (442088341055 +) أو على رقم النداء (انطلاقا من تونس : 81107777 /ومن خارج تونس: 2016 70103700 / 216 70101300) أو على العنوان الإلكتروني : callcenter@tunisair.com.tn

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