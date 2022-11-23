توننداكس يقفل على شبه استقرار الإربعاء

أقفل توننداكس حصّة، الإربعاء، على شبه إستقرار في حدود النقطة 8090،3 وسط مبادلات قدّرت ب5،2 مليون دينار.

وعاد أفضل أداء لسهم الكيمياء، بحسب مؤشرات “التونسيّة للأوراق الماليّة. وزاد سعر سهم منتج ثلاثي فسفاط الصوديوم بنسبة 4،5 بالمائة (31،130 دينار) ضمن معاملات لم تتجاوز قيمتها الألف دينار.

وواصل سهم أوروسيكل نهجه صعودا وزادت قيمته بنسبة 3،8 بالمائة (27 دينار). وتمكن السهم من جذب معاملات بحجم 265 الف دينار.

وتراجع سهم بي ايتش للإيجار بنسبة 4،4 بالمائة (2،150 د). وكانت المبادلات على السهم ضعيفة في حدود 14 ألف دينار. وظهر السهم من بين الأسهم الأفضل أداء في مجال الإيجار المالي مع تحسّن أدائه بنسبة 48،3 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

وأقفل سهم بولينا القابضة على نسق سلبي. وفقد السهم 2،7 بالمائة (8،350 د) متأثّرا بعمليّات جني الأرباح. وظهر السهم من بين الأسهم الثلاثة الأولى الأكثر تبادلا مع تحقيق معاملات بقيمة 350 ألف دينار.

وكان سهم سرياليس الأكثر تبادلا خلال الحصّة واستحوذ على 56 بالمائة من قيمة المعاملات الجملية (2،9 مليون دينار). وأنهى السهم حصّة التداول عند سعر 13،300 دينار.