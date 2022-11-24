عاجل: هذا ما قرره القضاء في حق قاتلة رضيعتها بسوسة..

أصدر قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 مساء أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق فتاة متهمة بقتل مولودة أنجبتها من علاقة سفاح وألقت بجثتها داخل “طاببة هندي” وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.

وتشير معطيات البحث إلى أن الفتاة اضطرت إلى الإنجاب من علاقة سفاح وذلك منذ أكثر من أسبوعين وأنجبت مولودا من جنس الإناث ثم عمدت إلى قتلها بطريقة بشعة ثم أخفت جثتها داخل كيس وألقت به بمكان منزو داخل طابية هندي” .

وحسب معطيات البحث فإن الفتاة المتّهمة تعكرت صحتها بعد حوالي عشرة أيام من الإنجاب لتتوجه إلى المستشفى حيث اكتشف الأطباء أن الالام ناتجة عن عملية انجاب وتم إعلام أعوان الأمن حيث أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 بالاحتفاظ بالمتهمة وإحالتها أمس على أنظار قاضي التحقيق الذي أصدر في حقها بطاقة ايداع بالسجن على ذمة الأبحاث المتعلقة بملف القضية.