بلاغ هام لوزارة المرأة بخصوص عائلة الطفلة “ليندا”..

اعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنّ المندوب العام لحماية الطفولة رافق ظهر اليوم طفلة الأربع سنوات في رحلة عودتها من إيطاليا إلى أرض الوطن وتولى تسليمها إلى أسرتها حال وصولها إلى مطار تونس قرطاج الدولي.

ويأتي هذا الاجراء بعد أن أصدر القضاء الإيطالي يوم الاثنين الماضي حكما يقضي بالإذن للمندوب العام لحماية الطفولة بتونس بتسلّم طفلة الأربع سنوات.

وأكدت الوزارة أن الطفلة بحال صحيّة جيّدة وأنها ستواصل التعهّد بها وضمان مصلحتها الفضلى، وأنها بادرت منذ إشعارها بخصوص هذه الوضعيّة منتصف شهر أكتوبر2022 ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهوريّة ورئيسة الحكومة وبالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية ( وزارتي العدل والشؤون الخارجية) بخلية المتابعة التي تم إحداثها للغرض، باتّخاذ جملة من الإجراءات الفوريّة لفائدة هذه الطفلة القاصر وأسرتها، حيث تمّ إدراج الأمّ ببرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصّة للحصول على مورد رزق خاصّ بها، وتأمين استفادة العائلة من المنظومة العلاجيّة المجانيّة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعيّة.

كما تمّ إدراج طفلة الأربع سنوات ببرنامج “روضتنا في حومتنا للتمتّع بخدمات التربية ما قبل المدرسيّة، والتنسيق مع وزارة الصحة لتأمين المرافقة النفسيّة لشقيقتها البالغة من العمر 7 سنوات قبل تمكينها من إجراء عمليّة جراحيّة بإحدى المستشفيات العموميّة.