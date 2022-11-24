سليانة-تشريعيّة2022: القائمة النهائية للمترشحين تضمّ 25 مترشحا من بينهم إمرأتان

بلغ العدد النهائي للمترشحين للانتخابات التشريعية القادمة بولاية سليانة، 25 مترشحا من بينهم إمرأتان، موزعين على 3 دوائر إنتخابية، وفق ما ذكره، اليوم الخميس، عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بسليانة، لطفي الرزقي.

وأوضح الرزقي، في تصريح لـ”وات”، أن العدد الجملي للمترشحين يتوزّع إلى 6 مترشحين بالدائرة الانتخابية العروسة-بوعرادة-الكريب-قعفور-سيدي بورويس (شمال الولاية)، و7 مترشحين بالدائرة الانتخابية سليانة-برقو من بينهم إمرأة، و12 مترشحا من بينهم إمرأة بالدائرة الانتخابية مكثر-كسرى-الروحية(جنوب الولاية).

وأضاف أن عدد المسجلين في السجل الانتخابي بولاية سليانة بلغ 187 ألفا و66 ناخبا، وبلغ عدد مراكز الاقتراع 187 مركزا، إلى جانب 288 مكتب إقتراع تستوجب توفير 1552 عضوا بين رؤساء مكاتب وأعوان.

وأبرز أن عدد المراقبين للحملة الانتخابية بسليانة بلغ 46 عون مراقبة، تلقوا تكوينا طيلة يومين في مقر الهيئة الفرعية من قبل المكون الجهوي في الهيئة والشؤون القانونية، فضلا عن دعوة مساعد وكيل الجمهورية ليقدم إضافات قانونية حول الضابطة العدلية وشروطها وكيفية تحرير المحضر وتكييف المخالفة.

يشار إلى أن الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية تنطلق يوم غد الجمعة