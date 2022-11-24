تسجيل اول اصابة بجرثومة “شيغيلا” في هذه الولاية..

اعلنت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، اليوم الخميس، عن تسجيل اول اصابة بفيروس “شيغالا” في الجهة، بعد ان اثبتت التحاليل المخبرية التي اذن احد اطباء القطاع الخاص باجرائها لطفلة من القطر الليبي تبلغ من العمر 12 سنة، اصابتها بهذا الفيروس المعدي

وقد تم تحويل الطفلة المصابة الى قسم الاطفال بالمستشفى الجهوي بتطاوين، اين تم عزلها عن الاخرين وتقديم الاحاطة اللازمة لها، ووصفت حالتها الصحية بال”مستقرة”، وفق مدير المستشفى عبدالمجيد الرقاد.

وافاد ذات المصدر في تصريحه ل”وات” بان المستشفى الجهوي يفتقد الى طب الاختصاص في امراض الاطفال منذ حوالي 06 اشهر وقد تم التعاقد، لسد هذا الشغور ولو نسبيا، مع احد الاطباء المختصين في القطاع الخاص لتامين عيادة اسبوعية وحصة استمرار نهاية كل اسبوع.

وحث الرقاد المواطنين على اليقظة الدائمة وحماية اطفالهم من الاصابة بهذا الفيروس القاتل من خلال الكشف المبكر عنه واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة بالنظافة والتوقي من العدوى واتباع الطرق الحمائية المعهودة.