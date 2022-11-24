الاطاحة بـ3 أطراف رئيسية تنتمي لشبكة ترويج مخدرات وغسيل أموال في تونس الكبرى

تمكنت الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس، امس الاربعاء 23 نوفمبر 2022، من القبض على 3 أطراف رئيسية تنتمي لشبكة تنشط في مجال ترويج المخدرات وغسيل الاموال بولايات تونس الكبرى، وتتخذ عددا من المنازل بحي ابن سينا بتونس العاصمة مأوى لها ومخبأ للممنوعات التي تتاجر فيها والعائدات المالية التي تتحصل عليها.

وتم حجز 6 صفائح من مخدر القنب الهندي و4 أكياس بلاستيكية صغيرة الحجم تحتوي على مسحوق مخدر الكوكايين ومبلغا ماليا قدره 73720 دينارو كمية من المصوغ وساعات يدوية فاخرة وهواتف جوالة ذكية وسيارة ودراجة نارية كبيرة الحجم ودراجة نارية vespa، وذلك حسب ما افاده المتحدث باسم الحرس الوطني في تدوينة على فايسبوك اليوم الخميس.

وقد تمت العملية على اثر توفر معلومات، على امتداد شهرين، لدى الوحدة الذكورة بخصوص نشاط شبكة في مجال ترويج المخدرات وغسيل الاموال بولايات تونس الكبرى.