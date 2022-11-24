كأس العالم-2022 (المجموعة الثامنة/ الجولة الاولى): البرتغال تحقق فوزا صعبا أمام غانا (3-2)

حقق منتخب البرتغال فوزا صعبا على غانا بنتيجة 3- 2 اليوم الخميس بملعب 974 ضمن منافسات الجولة الاولى من المجموعة الثامنة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 الجارية بقطر.

وسجل أهداف اللقاء كل من كريستيانو رونالدو في الدقيقة 65 ضربة جزاء وجواو فيليكس (78) ورافاييل لياو (80) لفائدة “الفهود” البرتغالية, فيما وقع هدفي “النجوم السوداء” أندري آيو (73) وعصمان بوكاري (89).

وعن نفس المجموعة, تعادلت الأوروغواي مع كوريا الجنوبية بنتيجة 0-0 في وقت سابق اليوم الخميس بملعب المدينة التعليمية.

وبعد اجراء الجولة الاولى, تتصدر البرتغال ترتيب المجموعة بثلاث نقاط, متبوعة بالأوروغواي وكوريا الجنوبية بنقطة وحيدة لكل منهما, فيما تتذيل غانا الترتيب بدون رصيد.

ولحساب الجولة الثانية, المقررة يوم الاثنين 28 نوفمبر, تلتقي كوريا الجنوبية بغانا بملعب “المدينة التعليمية” ابتداء من الساعة الثانية ظهرا, أما البرتغال فستواجه أوروغواي انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.