“وات”: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماضية في اعتماد القرعة لتنسيق حضور المترشحين للانتخابات التشريعية في وسائل الاعلام السمعية البصرية

اعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الهيئة ماضية في اعتماد مبدا القرعة بشهادة عدل منفذ قبل تنسيق حضور المترشحين للانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر 2022 وكذلك لتنسيق حضور تمثيلية مختلف الدوائر الانتخابية في وسائل الاعلام السمعية البصرية وذلك بسبب انعدام أي إمكانية للتعامل مع 1055 مترشحا وتقديمهم في وسائل الاعلام المذكورة

كما اعلن بوعسكر على هامش يوم دراسي انتظم مساء اليوم الخميس بسوسة حول الجرائم الانتخابية ودور النيابة العمومية والضابطة العدلية ان الهيئة طلبت من وزارة التربية إخلاء المدارس بعد ظهر يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 أي قبل يوم من الانتخابات وهو يوم دراسة عادي للتلاميذ معبرا عن أمله في أن تتجاوب وزارة التربية وتخلي المدارس كامل اليوم حتى تتمكن القوات الأمنية والعسكرية من إيصال المواد الانتخابية وتوضيبها.

واكد ان مراكز ومكاتب التصويت ستكون مفتوحة أمام الناخبين في الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر 2022 من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء مستبعدا امكانية التمديد في توقيت التصويت مثلما جرى في عملية التصويت في الاستفتاء

وذكر انه سيتم اللجوء الى اعتماد تواقيت استثنائية لدواعي أمنية في بعض مراكز الاقتراع بالولايات الحدودية كالقصرين والكاف وجندوبة وسليانة وسيدي بوزيد وذلك بعد الاتفاق مع المؤسستين الأمنية والعسكرية

وأشار بوعسكر الى ان الهيئة ستواجه رهانات جديدة مرتبطة بتغيير النظام الانتخابي واعتماد نظام الاقتراع على الافراد في دوائر صغيرة ابرزها الانزلاق نحو خطاب العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أساس فئوي او جهوي او عائلي مؤكدا ان هذا الامر اصبح مجرما بمقتضى الفصل 161 ويعاقب بالسجن من عامين الى 5 أعوام وإلغاء أصوات الفائز الذي استعمل مثل هذا الخطاب اثناء الحملة الانتخابية .

وأكد بوعسكر ان الهيئة تدعو جميع المتدخلين في العملية الانتخابية وخاصة المكلفين بالضابطة العدلية الى معاضدة مجهودات اعوان الهيئة المكلفين بمراقبة الحملات الانتخابية في اطار القيام بواجبهم كمساعدين للنيابة العمومية عند الاقتضاء خاصة في حالات التلبس خلال الحملة الانتخابية ولا سيما يومي الصمت الانتخابي وكامل يوم الاقتراع