الإمضاء على الملحق التعديلي عدد 5 بين صندوق التأمين على المرض ونقابة أطباء القطاع الخاص



أعلن الصندوق الوطني للتامين على المرض انه تم اليوم الخميس، التمديد في العمل بالاتفاقية القطاعية المبرمة مع النقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص وذلك بامضاء الملحق التعديلي عدد 5.

وقال الصندوق في بلاغ له أن العمل بهذا الملحق يدخل اعتبارا من غرة ديسمبر 2022.

ويقضي الملحق بتمديد العمل بالاتفاقية القطاعية لمدة 18 شهرا بالإضافة إلى الاتفاق على مراجعة بعض الأعمال الطبية منها التعريفات الجزافية الخاصة بالجراحة والتوليد والتصوير الطبي والطب النووي بداية من غرة ديسمبر المقبل.

وأفادت نقابة أطباء القطاع الخاص في بيان لها، أنه سيقع العمل على فصل أتعاب الفريق الطبي والمصحة في مجال العمليات الجراحية على القلب والشرايين ومراجعة التكفل بمصاريف علاج مرض الكوليسترول. وتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ قبل 31 ديسمبر