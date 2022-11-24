الأداء السلبي يلازم توننداكس في إقفال الخميس



أقفل توننداكس حصّة، الخميس، التّي اتسمت بحركيّة ضعيفة، بشكل سلبي وتراجع بنسبة 0،13 بالمائة ليصل إلى مستوى 8079،87 نقطة، وسط معاملات بقيمة 2،8 مليون دينار.

وتصدر سهم الكيمياء قائمة الارتفاعات وزادت قيمته بنسبة 4،4 بالمائة (32،500 دينار) وسط معاملات شبه منعدمة. وقد سجل السهم تراجعا بنسبة 21،7 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

وتطوّر سهم إسمنت بنزرت بنسبة 3،9 بالمائة (1،330 د) دون التمكن من جذب معاملات هامة. وفقد السهم 39 بالمائة من قيمته منذ بداية سنة 2022.

وكان سهم سلكوم الأضعف أداء إذ تراجع سعره بنسبة 4،2 بالمائة (3،200 د). وتقلّص سعره بنسبة 32،8 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

وفقد سهم بي أيتش للإيجار نسبة 4،2 بالمائة (2،060 د) وقدّرت المعاملات على السهم ذاته ب7 آلاف دينار.

وكان سهم الاتحاد الدولي للبنوك الأكثر تبادلا خلال الحصّة. وتراجع السهم بنسبة 2،2 بالمائة واقفل عند سعر 23،480 د وجذب مبادلات بقيمة 683 ألف دينار أي ما يعادل 24 بالمائة من إجمالي المبادلات للحصّة.