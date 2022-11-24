

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة اليوم الخميس بالاحتفاظ بعدد باربعة اشخاص من بينهم تلميذين على ذمة الابحاث ، وابقاء تلميذ اخر في حالة تقديم من اجل الاشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي، وذلك في قضية باشرتها فرقة لابحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة منذ امس الاربعاء, وفق ماافاد به مصدر امني “وات” .

واضاف انه على اثر تغير سلوك بعض التلاميذ بأحدى المعاهد الثانوية بجهة طبربة ، تولت الفرقة المذكورة،مراقبة تحركاتهم ، ليتبين انهم في اتصال دائم بعنصر معروف بانتمائه الى تيارمتشدد اصيل احدى المناطق الريفية بنفس المعتمدية.

كما كشفت الابحاث ان هذا الطرف الرئيسي وهو شاب يتواصل مع العديد من الأشخاص وبعضهم تلاميذ باستعمال عدد من التطبيقات على غرار تطبيقة تيلغرام و تطبيقة الواتساب، وانشاء مجموعة مغلقة تحت اسم “السلفية الفرقة الناجية” تسهل عملية التواصل بينهم وبين اشخاص اخرين من دول مجاورة ومن جنسيات مختلفة، وتنزيل تدوينات ذات منحى تكفيري، وفق ذات المصدر.

وبين المصدر، انه بمداهمة مساكن الطرف الرئيسي واثنين اخرين ، حجز اعوان الفرقة عدد من الكتب ذات المنحى التكفيري الجهادي ، وعدد من الكتابات الخطية المنضوية في نفس الاطار، كما اعترف التلاميذ بمضمون المحادثات معهم والتاثير عليهم.

وتاتي العملية وفق ذات المصدر ،في نطاق تفعيل منظومة التوقي من المخاطر الإرهابية، و في إطار رصد تحركات العناصر المشبوهة بالتطرف الديني .