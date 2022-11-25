سليانة: المترشحة بسمة الهمامي عن الدائرة الانتخابية سليانة-برقو تنطلق في حملتها الانتخابية

انطلقت، صباح اليوم الجمعة، المترشحة بسمة الهمامي، عن الدائرة الانتخابية سليانة-برقو، التابعة لولاية سليانة، حملتها الانتخابية للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم، حيث قامت بتعليق برنامجها الانتخابي في الاماكن المخصصة للغرض، بجانب المدرسة الابتدائية حي الصلاح بمدينة سليانة، والاتصال مباشرة بالمواطنين وتقديمهم مطويات تتضمن برنامجها الانتخابي.

وافادت الهمامي “وات” بإنها ستواصل اليوم حملتها الانتخابية بتوزيع المطويات (صورتها وبرنامجها الانتخابي) على المواطنين والاتصال بهم مباشرة بكامل شوارع مدينة سليانة في الفترة الصباحية ومثلها في الفترة المسائية بمعتمدية برقو

و أَضافت أنها “ستعمل على فك العزلة على ولاية سليانة باعتبارها خزان الثروات الطبيعية، حيث توجد بها أكبر مساحات للأراضي الدولية غير المستغلة ، إلى جانب المساهمة في الحد من البطالة في صفوف الشباب، خاصة من أصحاب الشهائد العليا وأصحاب الكفاءات المهنية الفلاحية، وتثمين الثروات الغابية في برقو مع العمل على إعادة تشجيرها وحسن استغلالها ، والعمل على اصلاح تربوي حقيقي يرد الاعتبار للمؤسسة التربوية وعلى التصدي لكل أشكال العمل الهش” .

وذكرت أنها أصيلة سليانة الشمالية وتبلغ من العمر 50 سنة وهي عزباء وخريجة كلية العلوم (الأستاذية في علوم الأرض والحياة)، وتعمل كمرشد تطبيقي أول للتربية، وتولت مهام رئيسة النيابة الخصوصية لبلدية سليانة (من ماي 2011 إلى أوت 2012)، كما عملت كموظفة في هيئة الحقيقة و الكرامة في لجنة حفظ الذاكرة الوطنية (عمل ميداني).

يذكر أن الدائرة الانتخابية سليانة-برقو تضم 7 مترشحين من بينهم إمرأة.