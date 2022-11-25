آخر مستجدات حادثة تحويل وجهة طفلة في القلعة الكبرى..

كشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة رُشدي بن رمضان، آخر المستجدات في حادثة تحويل وجهة تلميذة تبلغ من العمر 11 سنة، بمدينة القلعة الكبرى، مبرزا انه تم إلقاء القبض على شخصين بعد حصر الشبهة و اعتماد المواصفات التي أدلت بها الطفلة، حيث تعرفت عليهما بعد إيقافهما.

وقال بن رمضان، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، “إنّ التلميذة أصّرت خلال التحقيق معها على محاولة تحويل وجهتها من قبل الشخصيْن المذكورينْ وهو ما نفياه، مضيفا أنّه تمّ فتح بحث تحقيقي في الموضوع يتعلق بتحويل وجهة والاعتداء بالعنف المادي واللفظي، نافيا تعرض التلميذة للاغتصاب أو التحرّش، حسب المعطيات الأوّلية”.