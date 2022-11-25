طبرقة عاصمة “الغولف” العربي..

تحتضن مدينة طبرقة البطولة العربية للقولف للرجال خلال الفترة المتراوحة بين 29 نوفمبر و 4 ديسمبر 2022. وتستضيف تونس هذه التظاهرة العربية للمرة الرابعة منذ 2010.

و بعد ملاعب قولف “سيتروس” بالحمامات والقنطاوي بحمام سوسة و “ريزيدونس” بقمرت تم الاختيار على ملعب “لاسيقال” بمدينة طبرقة الذي سيستضيف النسخة الواحدة والأربعين و ذلك في إطار مزيد التعريف بملاعب القولف ببلادنا وبالمخزون الطبيعي و المناطق السياحية المتميزة.

و ستجري هذه البطولة بمشاركة منتخبات 13 دولة هي السعودية و الإمارات و قطر و الكويت و البحرين و سلطنة عمان و العراق و ليبيا و لبنان و فلسطين و مصر و الصومال و تونس البلد المنظم.

و ضبطت اللجنة الفنية قائمة اللاعبين الذين سيدافعون علن الألوان التونسية في هذه الدورة وتضم القائمة الرباعي الذي كان حقق نتائج متميزة في الدورات والبطولات التي شارك فيها المنتخب التونسي في الفترة الأخيرة وآخرها البطولة الإفريقية للأمم بالقاهرة والتي تحصل في أعقابها المنتخب التونسي على المرتبة الرابعة وتضم ثنائي الخبرة الياس البرهومي قائد الفريق و رابح البدوي و الثنائي الصاعد بهاء بولكمين و عزيز الدردوري المتوج بلقب البطولة العربية للأواسط التي احتضنتها الحمامات خلال شهر سبتمبر المنقضي.

و يشرف على تأطير المنتخب التونسي المدرب حاتم ناصر و المعد الذهني مراد الجربي بالإضافة الى نوفل شوشان المدير الفني الوطني ورئيس الوفد التونسي في البطولة.

و ستقام مراسم حفل افتتاح البطولة يوم الثلاثاء 29 نوفمبر انطلاقا من الساعة الثانية و النصف.

و سيخصص اليوم الموالي للحصص التدريبية للمنتخبات المشاركة قصد التعرف على الملعب و التأقلم مع خصوصياته، ثم تعطى ضربة بداية المنافسات يوم الخميس 1 ديسمبر لتستمر على امتداد أربعة أيام و إلى غاية يوم الأحد موعد حفل توزيع الجوائز و الاختتام.

و على هامش البطولة العربية للرجال الثانية التي يقيمها المكتب التنفيذي للاتحاد العربي منذ تجديده في ديسمبر 2021، سيعقد المكتب التنفيذي اجتماعه الدوري يوم الجمعة 2 ديسمبر لتقييم نشاط الاتحاد خلال السنة الماضية وإعداد برنامج أنشطته خلال الفترة المقبلة، و يلي هذا الاجتماع اجتماع الجمعية العمومية بحضور نواب كافة الدول العربية لاستعراض روزنامة الأنشطة و البطولات القادمة و لمناقشة مشروع النظام الأساسي الذي ينتظر تعديله.