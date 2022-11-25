كأس العالم 2022: أصيب في مباراة منتخب بلاده مع أستراليا.. جراحة ناجحة للمدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز

أجرى المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز عملية جراحية ناجحة في ركبته اليمنى بعدما تعرض لإصابة خطرة في مستهل مشوار منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

ومن المتوقع أن يغيب هرنانديز عن الملاعب 6 شهور على الأقل، مما سيجعله يغيب عن بقية الموسم الحالي مع ناديه بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية.

وتعرض هرنانديز الذي بدأ أساسياً في المباراة التي فاز فيها المنتخب الفرنسي على نظيره الأسترالي (4/1) يوم الثلاثاء الماضي، للإصابة عندما حاول اعتراض الكرة التي جاء منها الهدف الأسترالي الأول في الدقيقة التاسعة، ليخرج من الملعب ويحل شقيقه تيو هرنانديز بدلاً منه.

وتتصدر فرنسا، حاملة اللقب، المجموعة الرابعة في المونديال برصيد 3 نقاط، أمام تونس والدنمارك ولكل منهما نقطة واحدة، فيما تتذيل أستراليا الترتيب من دون نقاط.