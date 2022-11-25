صفاقس-انتخابات تشريعية: 106 مترشحين يتنافسون على 13 مقعدا في 13 دائرة انتخابية



تشتمل الخارطة الانتخابية لولاية صفاقس بناء على أحكام المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلق بضبط الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها على 13 دائرة انتخابية مقسمة إلى 7 دوائر بصفاقس 1، و6 دوائر بصفاقس 2.

ويتنافس في هذه الانتخابات 106 مترشحين على المقاعد المخصصة للجهة في المجلس النيابي الذي ينتظر أن تفرزه انتخابات 17 ديسمبر 2022 وينقسم هؤلاء المرشحين إلى 60 مترشحا ومترشحة من بينهم 6 نساء في صفاقس 1، و46 مترشحا ومترشحة منهم 4 نساء في صفاقس 2.

وتنقسم خارطة الانتخابات التشريعية 2022 بولاية صفاقس إلى 13 دائرة انتخابية تشرف عليها هيئتان فرعيتان للانتخابات هما الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات صفاقس 1 والهيئة الانتخابية المستقلة للانتخابات صفاقس 2.

وتضم صفاقس1 بعد أن ضمّ التوزيع الانتخابي الجديد معتمديتيْ العامرة وجبنيانة في دائرة انتخابية واحدة، 7 دوائر هي على التوالي دائرة ساقية الدائر، ودائرة ساقية الزيت، ودائرة قرقنة، ودائرة الحنشة، ودائرة بئر علي بن خليفة، ودائرة منزل شاكر، ودائرة جبنيانة والعامرة

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية 2022 بدائرة صفاقس1 353928 ناخبا، وعدد مراكز الاقتراع 209 مراكز، وعدد مكاتب الاقتراع 454 مكتبا، فيما يقدّر عدد أعضاء مكاتب الاقتراع المطلوب 1864 عضوا.

وتمّ القبول النهائي بالهيئة الفرعية المستقلة صفاقس 1، لـ 60 ملف ترشح (6 نساء: 2 بساقية الدائر و3 بساقية الزيت و1 ببئر علي بن خليفة) يتنافس أصحابها على 7 مقاعد بالمجلس النيابي القادم، ويتوزّعون إلى 5 مترشحين بساقية الدائر، و9 بساقية الزيت، و7 بقرقنة، و9 بالحنشة، و11 ببئر بن خليفة، و9 بمنزل شاكر، و10 بجبنيانة والعامرة.

في المقابل، تشتمل صفاقس 2 بعد أن ضمّ التوزيع الإنتخابي الجديد معتمديات المحرس والغريبة والصخيرة في دائرة انتخابية واحدة، على 6 دوائر هي دائرة صفاقس المدينة، ودائرة صفاقس الغربية، ودائرة صفاقس الجنوبية، ودائرة طينة، ودائرة عقارب، ودائرة المحرس والغريبة والصخيرة.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية 2022 بدائرة صفاقس2 412250 ناخبا، وعدد مراكز الاقتراع 161 مركزا، عدد مكاتب الاقتراع 297 مكتبا، فيما يقدّر عدد أعضاء مكاتب الاقتراع المطلوب 1640 عضوا

وقد تمّ القبول النهائي بدائرة صفاقس2، لـ 46 ملف ترشح منها (4 لنساء: 2 بصفاقس المدينة و1 بصفاقس الجنوبية و1 بطينة) يتنافس أصحابها على 6 مقاعد بالمجلس النيابي القادم، ويتوزعون إلى 7 مترشحين صفاقس المدينة، و8 بصفاقس الغربية، و8 صفاقس الجنوبية، و7 بطين، و5 بعقارب، و11 المحرس والغريبة والصخيرة

وتجدر الإشارة الى أنّ عدد المقاعد المخصصة لولاية صفاقس تراجع من 16 مقعدا في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 إلى 13 مقعدا في الانتخابات التشريعية لـ 17 ديسمبر 2022.