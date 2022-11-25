هذه التوقعات الجوية لهذا اليوم..

هام: النقل التلفزي لمباراة ايران وويلز..

كأس العالم قطر 2022: برنامج مباريات اليوم الجمعة..

عاجل: زيادة جديدة في أسعار المحروقات.. وهذا موعدها..

وزارة الدفاع تصدر بلاغ هام..

2022/11/25 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الرابعة من سنة 2002 ومواليد السنوات السابقة الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية، أن حصة التجنيد 2022/4 تنطلق بداية من يوم الخميس 1 ديسمبر 2022 إلى 30 ديسمبر 2022.

وافادت الوزارة في بلاغ لها انه يتعين على الشبان المعنيين التقدم تلقائيا إلى المراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة بمدن تونس وسوسة وباجة وقابس والقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية.

لمزيد الارشادات يمكن الاتصال بالادارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية:

71896066

71896111

رقم مكتب الاستقبال 55343

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn