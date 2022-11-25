وزارة الدفاع تصدر بلاغ هام..

تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الرابعة من سنة 2002 ومواليد السنوات السابقة الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية، أن حصة التجنيد 2022/4 تنطلق بداية من يوم الخميس 1 ديسمبر 2022 إلى 30 ديسمبر 2022.

وافادت الوزارة في بلاغ لها انه يتعين على الشبان المعنيين التقدم تلقائيا إلى المراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة بمدن تونس وسوسة وباجة وقابس والقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية.

لمزيد الارشادات يمكن الاتصال بالادارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية:

71896066

71896111

رقم مكتب الاستقبال 55343