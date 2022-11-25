الدبابي يفجرها ويفضح هذه الأطراف..#خبر_عاجل

أكّد رئيس الرابطة الوطنية للأمن والمواطنة ، معز الدبابي ، اليوم الجمعة 25 نوفمبر، أن هناك أشخاصا استغلوا موقعهم في الدولة للاتجار في المخدرات.

واعتبر في تصريح لراديو الديوان اف ام أن كل مطبّع مع الإرهاب، وأعطى قيمة للإرهابيين حتى يكون لهم وزنا في تونس، هم على علاقة بتجارة المخدرات، موضحا أن الموارد المالية للإرهابيين مصدرها الأساسي كل ماهو ممنوع وخاصة الأسلحة والمخدرات.

وأشار الدبابي، إلى أن سياسي تم ايقافه كان وراء دخول كمية كبيرة من المخدرات عبر حدود عين دراهم وأن قضيته مازالت جارية وفق قوله.

وأوضح في سياق متصل، أن أكثر من 42 بالمائة من الشباب من الفئة 16 و25 سنة، استهلكوا ولو لمرة واحدة مادة مخدرة في حياتهم، في المقابل فإن التلاميذ ما بين 13 و16 سنة، 12 بالمائة منهم استهلكوا مادة مخدرة.