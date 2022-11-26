عاجل: التشكيلة الرسمية للمنتخب التونسي لمباراته امام نظيره الاسترالي

في ما يلي تشكيلة المنتخب التونسي لكرة القدم لمباراته امام نظيره الاسترالي المقررة اليوم السبت على ملعب الجنوب بالدوحة بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت تونس لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الاول لكاس العالم قطر 2022

ايمن دحمان – منتصر الطالبي – جيلان برون – ياسين مرياح – علي العابدي – محمد دراقر – الياس السخيري – عيسى العيدوني – يوسف المساكني – نعيم السليتي – عصام الجبالي

وسيتولى ادارة المباراة طاقم تحكيم الماني يتكون من الحكم دانيال سيبرت والمساعدين رافائيل فولتين ويان سيديل بينما سيكون الهندوراسي سعيد مارتينيز حكما رابعا.

وكان المنتخب التونسي تعادل في الجولة الافتتاحية يوم الثلاثاء الماضي امام نظيره الدنماركي (صفر-صفر) بينما خسر المنتخب الاسترالي امام نظيره الفرنسي 1-4.