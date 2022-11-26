عاجل-بعد احالتها على التحقيق: هذا أول رد لنادية عكاشة..

قالت مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة في تدوينة نشرتها على صفحتها بفيسبوك اليوم السبت 26 نوفمبر 2022 أن الزج بإسمها في قضايا لا علاقة لها بها بتاتا شي مقرف ومخزي، وفق تعبيرها.

وأضافت عكاشة أنها ”سكتت كثيرا احتراما منها لواجب التحفظ و الشعور بالمسؤولية.. مستدركة بالقول ”ولكن أمام هذا العبث والهرسلة والرغبة في التشويه لا لشي إلا لأنني نجحت حيث فشل آخرون أظن أنه من الواجب الإصداع بالحقيقة..إنا غدا لناظره قريب..”

ويذكر أنه قد تم إحالة نادية عكاشة رفقة 20 شخصية أخرى القضاء بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي.