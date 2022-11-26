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البطولة الوطنية لكرة السلة : النتائج والترتيب

2022/11/26 أخبار, المصدر مع وات, رياضة


في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية من الجولة الثالثة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت مساء اليوم السبت :

السبت 26 نوفمبر 2022
قاعة بوهيمة رادس
النجم الرادسي-الاتحاد المنستيري 81-75
قاعة الزهرء
الزهراء الرياضية-شبيبة المنازه 82-69
قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية-اتحاد الانصار 80-67
قاعة بئر شلوف نابل
الملعب النابلي-النجم الساحلي 58-65

الجمعة 25 نوفمبر 2022
قاعة رادس
النادي الافريقي -شبيبة القيروان 88-62

الترتيب
1-النادي الافريقي 25 13
2-الاتحاد المنستيري 20 12
3-النجم الساحلي 22 13
4-الملعب النابلي 21 13
5-النجم الرادسي 20 13
-الدالية الرياضية بقرمبالية 20 13
7-الزهراء الرياضية 19 12
8-شبيبة القيروان 16 13
9-شبيبة المنازه 15 13
10-اتحاد الانصار 14 13

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