البطولة الوطنية لكرة السلة : النتائج والترتيب



في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية من الجولة الثالثة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت مساء اليوم السبت :

السبت 26 نوفمبر 2022

قاعة بوهيمة رادس

النجم الرادسي-الاتحاد المنستيري 81-75

قاعة الزهرء

الزهراء الرياضية-شبيبة المنازه 82-69

قاعة قرمبالية

الدالية الرياضية بقرمبالية-اتحاد الانصار 80-67

قاعة بئر شلوف نابل

الملعب النابلي-النجم الساحلي 58-65

الجمعة 25 نوفمبر 2022

قاعة رادس

النادي الافريقي -شبيبة القيروان 88-62

الترتيب

1-النادي الافريقي 25 13

2-الاتحاد المنستيري 20 12

3-النجم الساحلي 22 13

4-الملعب النابلي 21 13

5-النجم الرادسي 20 13

-الدالية الرياضية بقرمبالية 20 13

7-الزهراء الرياضية 19 12

8-شبيبة القيروان 16 13

9-شبيبة المنازه 15 13

10-اتحاد الانصار 14 13