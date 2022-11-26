بسبب هبوب رياح رملية قوية: توقف بطاحات جزيرة جربة عن العمل

توقفت بطاحات جزيرة جربة التي تؤمن حركة النقل بين جربة أجيم ومنطقة الجرف من معتمدية سيدي مخلوف، عن النشاط بداية من الساعة الثامنة مساء، وذلك بسبب هبوب رياح رملية قوية، “حجبت الرؤية وحالت دون السير الطبيعي للبطاحات”، وفق ما أفاد به (وات)، فرحات لعريض، كاهية مدير الإدارة الفرعية لبطاحات جزيرة جربة، بالادارة الجهوية للتجهيز بمدنين.

وأضاف المصدر أنه مع توقف هذه البطاحات عن العمل، يصبح الدخول لجزيرة جربة والخروج منها، “يتم فقط عبر الطريق الرومانية القنطرة، مع ملازمة الحذر والانتباه، بسبب هذه الرياح القوية وتواصل الأشغال على طول القنطرة”.

وأشار إلى أنه مع تحسن الأحوال الجوية، ستستانف البطاحات نشاطها وتعود إلى العمل وبالتالي تأمين نقل المسافرين والعربات.