كاس العالم 2022 : المنتخب التونسي يتطلع امام نظيره الفرنسي الى كسر حظه العاثر امام المنتخبات الاوروبية



يتطلع المنتخب التونسي لكرة القدم الى تحقيق المفاجأة والاطاحة بحامل اللقب المنتخب الفرنسي يوم الاربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة في اطار الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بما قد يمكنه من التاهل الى الدور الثاني للمونديال للمرة الاولى في تاريخه.

وقبل هذه المواجهة الصعبة والمصيرية، لا تقف لغة الارقام والاحصائيات في صف المنتخب التونسي بعدما عجز على امتداد مقابلاته السابقة في المونديال عن الانتصار على احد المنتخبات الاوروبية محققا 7 هزائم و4 تعادلات في 11 مواجهة.

وقد كانت البداية في مونديال 1978 بالارجنتين عندما خسر المنتخب التونسي امام بولونيا صفر-1 وتعادل مع المانيا حاملة اللقب انذاك صفر-صفر قبل ان يحقق نفس الحصيلة في المشاركتين المواليتين في مونديال فرنسا 1998 بهزيمة امام انقلترا صفر-2 وتعادل مع رومانيا 1-1 وفي مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان بتعثره امام روسيا بثنائية دون رد وتعادله مع بلجيكا 1-1.

وبقيت العقدة تلاحق المنتخب التونسي في المشاركة الرابعة في مونديال المانيا 2006 بخسارتين امام اسبانيا 1-3 واوكرانيا صفر-1 ليتواصل سوء الطالع في مونديال روسيا 2018 بهزيمتين اخريين امام انقلترا 1-2 وبلجيكا 2-5.

واوقف منتخب “نسور قرطاج” في مشاركته السادسة الجارية حاليا في قطر نزيف الهزائم المتتالية باقتسامه النقاط امام الدنمارك بعد التعادل صفر-صفر، فهل تحمل المواجهة الثانية عشرة معها الفوز الاول على منتخب اوروبي ام يتاكد خلالها الحظ العاثر للمنتخب التونسي امام منتخبات القارة العجوز؟

يذكر ان المنتخب التونسي حقق في تاريخ مشاركاته في المونديال فوزين اثنين على حساب منتخبين من منطقة الكونكاكاف (امريكا الشمالية والوسطى والكارييبي) هما المكسيك 3-1 في مونديال الارجنتين 1978 وبنما 2-1 في مونديال روسيا 2018.