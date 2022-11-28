عاجل-من بينهم عمدة ومستشار بلدي: ارتفاع عدد الموقوفين في قضية تزوير شهائد للحصول على قروض فلاحية..

أكد الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتطاوين قاسم مزقار إيداع شخص أصيل الجهة السجن المدني بحربوب وذلك بتهمة إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية للانتفاع بقروض فلاحية ليرتفع عدد الموقوفين إجمالا على ذمة القضية إلى ثمانية وفق موزاييك.

ويشار إلى أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتطاوين كانت قد تعهدت بالملف، بإحالة من النيابة العمومية. وشمل البحث العديد من أبناء الجهة وتمت إحالة 59 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتطاوين من بينهم الثمانية المذكورين المودعين بالسجن و3 بحالة فرار والبقية بحالة سراح .

وكان الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائيّة بتطاوين قاسم مزقار قد أكد في وقت سابق، إيداع سبعة أشخاص أصيلي الجهة السجن المدني بحربوب، من بينهم عمدة ومستشار بلدي، وذلك بتهمة تزوير شهادة نصّ فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية للانتفاع بقروض فلاحية.